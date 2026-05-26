生成ＡＩ（人工知能）を使った検索サービスで読売新聞の記事や画像を無断で利用しているとして、読売新聞東京本社、大阪本社、西部本社の３社が米新興企業パープレキシティを相手取り、記事の利用差し止めと約２１億円の損害賠償を求めた訴訟の第１回口頭弁論が２６日、東京地裁（渋谷勝海裁判長）であった。

パープレキシティ側は、読売側の訴えが不適法だとして却下するよう求め、争う姿勢を示した。

訴状によると、パープレキシティは検索エンジンと生成ＡＩを組み合わせ、利用者が入力した質問に対し、インターネット上の最新情報を基に回答するサービスを展開。無断で読売新聞オンライン（ＹＯＬ）の記事を複製し、記事に類似した回答を送信することで、著作権法上の複製権と公衆送信権を侵害したとして、記事の複製の差し止めと、記事に類似した回答の削除などを求めている。

パープレキシティは答弁書で、▽読売側が差し止めの対象となる行為や削除の対象を具体的に特定していない▽日本の裁判所で裁判ができるために必要な事実を証明していない――などとして、実質的な審理に入らずに訴えを却下するよう求めた。また、不適法な訴えでなかったとしても、請求の棄却を求めるとした上で、必要に応じて反論する方針を示した。

一方、読売側はこの日の弁論で、国際的な法律問題の専門家が見解をまとめた鑑定意見書を基に、パープレキシティのサービスでＹＯＬの閲覧数が減少し、経済的な損失が生じているなどとして、日本の裁判所で裁判を行うことが認められると主張した。

パープレキシティは閉廷後、代理人弁護士を通じ、「ＡＩサービスは日本における検索、情報分析、技術処理及び引用に関する枠組みの下で適切に運用されていると確信している」とのコメントを出した。

読売側は昨年８月に訴訟を起こしたが、パープレキシティは米カリフォルニア州サンフランシスコに拠点を置いており、英訳した訴状などの書類の送達の手続きに時間を要したことなどから、約９か月を経て審理が始まった。

パープレキシティを巡っては、日本経済新聞社と朝日新聞社も昨年８月、読売新聞社に続いて東京地裁に提訴。今月１４日に開かれた第１回口頭弁論で、パープレキシティ側は同様に争う姿勢を示した。