日本テレビ系「おしゃれクリップ」が２４日、放送され、モデルでタレント、３児の母の吉川ひなの（４６）が出演。７年振りにテレビ出演を果たした。

１３歳でデビューし、１０代で芸能界を席巻したひなの。１９歳で人気ミュージシャンと結婚したが、７カ月で離婚。当時は“ままごと婚”とバッシングを受けたが、「ままごと婚、だったと思います」と苦笑いで振り返った。２０１１年１１月に一般男性と再婚し、ハワイに移住。ハワイで第１子長女（１４）、長男（８）、次女（４）を出産したが、２４年に離婚。２５年春に３人の子供を連れて帰国し、沖縄を拠点に生活している。

長男、次女については「自宅で出産」（※次女は水中出産）したことを説明。ハワイでは、鶏を飼い、野菜やフルーツも庭で育て、自給自足のような生活だったことも明かした。

海外での出産への不安を聞かれ、「私けっこう複雑な家庭環境だったので、頼れる母だったり、帰れる実家があったら、そういうこと（※日本で出産）を考えたかもしれないけど。どこで産んでも自由〜、って感じで」と笑顔で明かした。

離婚について、子供たちにはどう向き合ってきたのか？には、「年齢によって、伝え方は変えるけど、正直に言おう、と思っていて。子供だから分からない、とか聞く必要はない、とかではなく、ママはこう思ってるとか、つらい、悲しい、嬉しい、全部正直に話す」と話した。番組の取材に３人の子供はママへのあふれる愛情と感謝を伝えていた。