ヴィンセント加中銀副総裁 構造変化によるショックが増えるほど、政策決定の明快さは失われる ヴィンセント加中銀副総裁 構造変化によるショックが増えるほど、政策決定の明快さは失われる

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ヴィンセント加中銀副総裁

構造変化によるショックが増えるほど、政策決定の明快さは失われる



経済が構造変化を伴うショックに直面すればするほど、我々の金融政策決定の明快さは失われる

労働市場における構造変化は、カナダ銀行の任務をより複雑にしている

我々の主な課題の一つは、構造的な変化と周期的な（循環的な）変動を正確に区別することだ

金融政策では、貿易摩擦や人口高齢化によって引き起こされる供給力の低下を補うことはできない

カナダにおける主な労働市場動向は、低い離職率、長期失業者の増加、そして高止まりする若年層の失業率などだ

現在の状況は、カナダの労働市場において緩やかな供給過剰が生じていることを示しており、以前よりもダイナミズムが低下している

問題の本質が構造的なものであるときに需要を刺激してしまうと、必要な構造調整を遅らせると同時に、インフレ圧力を生み出すリスクがある

複雑化する労働市場が、カナダ銀行の仕事をより困難にしている

雇用市場で何が起きているのかをより深く理解するため、我々はさらにきめ細かいデータの調査を進めている

（経済および労働市場について講演）

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