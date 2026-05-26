ドジャースの大谷翔平選手（31）が手がけた絵本が、26日に発表された『第19回 オリコン上半期“本”ランキング 2026』のジャンル別『スポーツ関連本』で1位を獲得しました。

1位に輝いた『デコピンのとくべつないちにち』は、期間内売り上げ8.7万部を記録。3月2日付〜3月23日付まで4週連続1位、5月25日付現在まで13週連続TOP10入りとなりました。

■“ラッキーボール”を届けるデコピンの活躍を描く

絵本は、ストーリーテラーのマイケル・ブランクさんと大谷選手が共同著者として書き下ろした初の物語。開幕戦の始球式を舞台に、家に忘れてしまったお気に入りの“ラッキーボール”を球場まで届けようと奮闘する大谷選手の愛犬・デコピンの活躍を描いています。

■初の絵本刊行に大谷選手もコメント

絵本について、大谷選手とデコピンは、本作の収益をすべて慈善団体に寄付する予定だといい、出版元のポプラ社もその考えに賛同し、絵本の売り上げの一部を動物保護団体に寄付するということです。

大谷選手は刊行にあたり、「デコピンが特別である理由を、今回物語を通して伝えることができて嬉しいです。この絵本が子どもたちに喜びを与えることを願っています」とコメントを寄せています。

（オリコン調べ）