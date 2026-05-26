プロ野球セ・パ交流戦が26日、各地で開幕。昨年まで3年連続勝ち越しのパ・リーグが、今年も好スタートを切りました。

昨年の交流戦王者・ソフトバンクは、東京ドームで巨人と対戦。3回には正木智也選手、栗原陵矢選手、山本恵大選手の3本塁打が飛び出すなど、8得点で快勝となりました。

またパ・リーグ首位の西武は、延長戦の末にヤクルトに2-1で勝利。2位のオリックスもDeNA相手に初回に4得点と試合を優位に進め勝利を飾りました。4位の日本ハムは伊藤大海投手がセ・リーグ首位の阪神に9回130球の完封勝利。5位ロッテは広島に終盤の逆転劇で好スタートとなりました。

一方、セ・リーグで唯一勝利となったのは中日です。交流戦前で借金15の最下位と苦しんでしましたが、パ・リーグ最下位に沈む楽天相手に、マラー投手が好投みせ、1-0で勝利。上位5チームが敗れている中、セ・リーグで一人勝ちです。

3年連続でパ・リーグが勝ち越している交流戦。昨季はパ・リーグ63勝、セ・リーグ43勝(2分)でした。

▽26日結果オリックス7-1DeNA西武2-1ヤクルト日本ハム4-0阪神ソフトバンク8-3巨人中日1-0楽天ロッテ3-1広島