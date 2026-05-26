『スター・ウォーズ』最新作に出演する緑色の愛らしいキャラクター・グローグーに瀧口麻衣キャスターがインタビュー。映画は、日本と深いつながりがありました。

『スター・ウォーズ』は、シリーズ全11作の累計興行収入が1兆6000億円を超え、半世紀近くにわたり世界中で愛されています。そんななか、7年ぶりに劇場最新作が公開されました。タイトルは、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』です。映画は、孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと強大なフォースの力を秘めたグローグーが帝国の復活を防ぐために立ち上がる物語です。

今回、news every.は、主演でマンダロリアン役のペドロ・パスカルさんとメガホンをとったジョン・ファヴロー監督に、幼い頃から『スター・ウォーズ』ファンの瀧口キャスターがインタビューしました。

初めて劇場版の『スター・ウォーズ』シリーズに出演するペドロさんに、大きなスクリーンで上映されることについて聞くと、「（スター・ウォーズの）初期3部作を見たのが、子供の時の一番楽しかった思い出です。今こうして自分がスター・ウォーズ映画の一部になれたこと、大きな夢がかないました」と話しました。

作品の見所のひとつは、マンダロリアンとグローグーの言葉を超えた絆。この親子のような関係は、剣術の達人とその息子が復讐（ふくしゅう）の旅に出る時代劇『子連れ狼』から着想を得たそうで、ジョン監督は、「『子連れ狼』は大きなインスピレーションとなりました。挿絵付きの小説から映画まで参考にしました。大冒険や宇宙船も描かれますが、物語の中心は家族や人間関係です。成長していく息子に戦うすべを教える父という親子の物語ですから」と明かしてくれました。

また、今回のインタビューにグローグーも特別に参加してくれました。2人は、グローグーが日本で楽しみにしている食べ物を知っているそうで、ペドロさんが「生魚が好きだよ」と話すと、ジョン監督は、「たい焼きかもね」とコメント。グローグーは最後に投げキッスを披露し、かわいいしぐさでその場の全員を魅了しました。

（5月26日放送『news every.』より）