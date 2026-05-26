◇女子ゴルフ マイナビネクストヒロインゴルフツアー第7戦Norton Next Generation Tournament（2026年5月26日 千葉県 成田GC＝6453ヤード、パー72）

18ホールで争われ、川畑優菜が6バーディー、ボギーなしで回り、6アンダーで並んだ藤川玲奈とのプレーオフを4ホール目で制し、ツアー初優勝を飾った。

川畑は「最初の18ホールはノーボギーで無駄のないゴルフができた。体調が良くなかったのが逆にいい方向にいって気づいたら6アンダーだった」と声を弾ませた。

直前まで台湾ツアーに参戦した。その影響で喉が腫れたり、じんましんを発症したり、体調不良を抱えたまま今大会に臨んだが、終始安定感のあるゴルフを見せた。

プレーオフは4ホールに及ぶ熱戦となった。4ホール目はボギーを叩いた藤川に対し、パーセーブで勝利を手にした。

川畑は「必ずパーで上がることしか考えていなかった。まさかパーで勝てるとは思っていなかった」と振り返った。

この日はちょうど父親の誕生日。「優勝をプレゼントできて嬉しい」と満足そうな笑みを浮かべた。