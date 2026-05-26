ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「フォロワー500人とか普通でしょ？」ママ友の発言にトゲがある…？ … 「フォロワー500人とか普通でしょ？」ママ友の発言にトゲがある…？ 最初は分からなかった本性 「フォロワー500人とか普通でしょ？」ママ友の発言にトゲがある…？ 最初は分からなかった本性 2026年5月26日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 半年以上？ さすがにちょっと甘え過ぎなのでは…。つわりのツラさや周りに頼れる人がいない大変さがわかるからこそ、手を差し伸べてしまったんでしょうね。そしてこのママ友の要求はどんどんエスカレート！ やはり善意を利用していたようで…!?>>【まんが】インフルエンサー気取りママ友に狙われた件(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】インフルエンサー気取りママ友に狙われた件 「お財布忘れてきちゃったから払って？」義母が産後の嫁にたかってばかり!? 夫は無関心で妻の怒りが爆発寸前！ 洗い物が残っていて奥さんが疲れたと言った場合何て声をかける？変わろうとした夫の答えは…【夫から脱却できますか？ Vol.124】