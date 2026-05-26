芦田愛菜も仰天！“謎の生命体”にサンドウィッチマン「気持ち悪い」

5月23日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、ここ数年で話題になっている、見た目が奇妙で珍しい“珍奇植物”が特集された。

番組には、珍奇植物を愛してやまない“珍奇植物博士ちゃん”太田樹希くん（11歳）が初登場した。

【映像】サンドウィッチマン「キレイだけど気持ち悪い」珍奇植物の脱皮シーン

今回は芦田愛菜が、さまざまなタイプの珍奇植物をレイアウトした樹希くんの“理想の部屋”に招かれることに。数ある珍奇植物のなかでも、芦田が触ってみて「ちょっと柔らかいです。アロエみたいな感じ…グミみたいな」とコメントしたのは、アフリカ南部の乾燥地帯が原産の“リトープス”だ。

現地のリトープスの写真が公開されると、スタジオ一同は驚き。

そんなリトープスは、現地では自然界の光の強さで色が変化するほか、植物界では珍しく“脱皮”する植物なんだという。普通の植物は葉を落として新しい葉を作るのに対し、リトープスは葉に水分や栄養を溜め込み、新しい葉を作成。脱皮の周期は年に一度だ。

その貴重な脱皮シーンにもサンドは「キレイだけど気持ち悪い…」と苦笑しつつも、過酷な環境で生きるために特殊な生態を持つリトープスに興味津々となっていた。