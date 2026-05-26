Aぇ! group“平成男子あるある”を描く「でこぼこライフ」Special Movie公開決定
Aぇ! groupが、最新曲「でこぼこライフ」のデジタル配信をスタートしたことを記念して、「でこぼこライフ」Special Movieを5月28日19時よりプレミア公開することを発表した。
■まるで平成時代へタイムスリップしたかのような世界観が展開
「でこぼこライフ」Special Movieでは、“平成男子あるある”をテーマに、まるで平成時代へタイムスリップしたかのような世界観が展開。
どこか懐かしさを感じさせる演出に加え、ファンが思わず楽しめる仕掛けも随所に散りばめられており、見応えたっぷりの内容となっている。ぜひリアルタイムで視聴しよう。
Aぇ! groupは、「でこぼこライフ」がオリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキングで1位を獲得。6月12日には、同曲が主題歌となる映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』も公開。6月17日には4thシングル「でこぼこライフ」がリリースされる。
■リリース情報
2026.05.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「でこぼこライフ」
https://lnk.to/ae_dekobokolife
2026.06.17 ON SALE
SINGLE「でこぼこライフ」
https://lnk.to/Ae_Dekoboko_Life
■関連リンク
Aぇ! group OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/aegroup/