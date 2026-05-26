日経225先物：26日22時＝370円高、6万5510円
26日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比370円高の6万5510円と急伸。日経平均株価の現物終値6万4996.09円に対しては513.91円高。出来高は4703枚となっている。
TOPIX先物期近は3951.5ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.04ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65510 +370 4703
日経225mini 65515 +370 72143
TOPIX先物 3951.5 +9 5927
JPX日経400先物 35875 +110 171
グロース指数先物 838 +3 201
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3951.5ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.04ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65510 +370 4703
日経225mini 65515 +370 72143
TOPIX先物 3951.5 +9 5927
JPX日経400先物 35875 +110 171
グロース指数先物 838 +3 201
東証REIT指数先物 売買不成立
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