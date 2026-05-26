　26日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比370円高の6万5510円と急伸。日経平均株価の現物終値6万4996.09円に対しては513.91円高。出来高は4703枚となっている。

　TOPIX先物期近は3951.5ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.04ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65510　　　　　+370　　　　4703
日経225mini 　　　　　　 65515　　　　　+370　　　 72143
TOPIX先物 　　　　　　　3951.5　　　　　　+9　　　　5927
JPX日経400先物　　　　　 35875　　　　　+110　　　　 171
グロース指数先物　　　　　 838　　　　　　+3　　　　 201
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース