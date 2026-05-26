ジュニアの5人組「ACEes」の浮所飛貴（24）が26日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。“承認欲求”の強かった10代の頃の行動を語った。

浮所は「中学校3年生くらいからこの仕事を始めて、僕もバレたいという気持ちがあり」と話し始め、「マスク外してどころじゃなく、モデルさんみたいなハットをかぶり、自分の一番のオシャレをし、サングラスなんかかけて、渋谷とかメンバーと歩いたことがあって」と語った。

当然「ちょっと騒ぎになるわけよ。それが気持ち良くて、（手を振りながら）街中を歩くっていうことを当時、10代の若い頃やっていましたね」と振り返っていた。

深田竜生（24）も「わかります、浮所君の気持ち。僕も承認欲求の話をするんですけど」と、高校1年の時の話をした。

深田は「急にジュニアになった状況で、みんなから“凄え、凄え”ってなるわけで、僕も調子に乗っちゃって、“竹下通り行こうぜ”」と、友人を誘い、原宿へ出かけたという。「あんな人の多いところ！」の声に「友達の前で自慢したいじゃないですか。見事に、誰にもバレずに通過できちゃいました」と悲しい思い出を語った。