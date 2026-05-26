落語家の笑福亭鶴瓶（74）が26日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。自身が主演の映画を見にいった時の行動を語った。

この日のゲスト、女優の畑芽育が「自分が主演させていただいた映画を、劇場に見に行くようにしているんですね。これも承認欲求なのかもしれないんですけど、ちょっとまだバレたいみたいな気持ちがあって、マスクせずに行ったんです。自分の主演映画を見に」と語った。

俳優の内藤剛志が「バレるやろ、そりゃ」と言い、畑も「バレたら、一人で勝手に舞台あいさつしてやろうぐらいの気持ちで行って、周りをそわそわ見ていたんですけど全くバレずに上演終了して。帰る時も何ならマスク外してチラチラ見せたんですけど、全くバレずに終わっちゃった」と明かした。

すると、鶴瓶が「俺も自分でたまたまやってたから見に行った」と、自身の主演映画を映画館で鑑賞したと言い、終わった後に、帰ろうとする観客を「待って！」と呼び止め「で、トークしたわ」と明かすと、共演者からは驚きの声。

内藤が「これから言うべきですよ」と言うと、畑も「待って！って言います。私も」とうなずいていた。