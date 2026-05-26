◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人ーソフトバンク（5月26日、東京ドーム）

試合開始前に選手らを集めてミーティングを行った巨人。山口寿一オーナーが「試合には全力で集中して欲しい」などと話しました。

山口オーナーは改めて、阿部慎之助監督の逮捕に至った経緯を選手に丁寧に説明。その上で、阿部監督の辞任の申し出を受けた状況についても「 阿部監督は『チームのみんなに迷惑をかけて大変申し訳ない』ということを、涙ぐみながら繰り返していました」と選手に共有しました。

その上で、「私から皆さんにお伝えしたいのは、試合には全力で集中してほしいということです。言うまでもないことですが、そうでないと相手のチームに申し訳ない。ファンの皆さんにも申し訳ない。なので、一投一打に全力を集中してほしいと思います。 橋上（秀樹）監督代行の下で一丸となって全力を出してほしいと思います」と続けました。

それを受けた橋上監督代行は「切り替えて、前を向いて、目の前の試合を全力でみんなで勝ちにいきましょう！頑張りましょう！」と選手を鼓舞したということです。