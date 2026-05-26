フリーアナウンサーの垣花正、羽鳥慎一、藤井貴彦のニッポン放送の特別番組「垣花・羽鳥・藤井のフリーなラジオ」第４弾が６月７日午後６時から生放送（後９時半まで）されることが２６日、発表された。

１９９４年に日本テレビ（羽鳥、藤井）、ニッポン放送（垣花）に入社し、現在フリーとして活躍する３人の特番。“同期”ならではの和気あいあいとしたトークが人気を博している。

４回目の放送となる今回は、「同期フリーアナウンサー３人のギルティトーク〜僕たち悔い改めます〜」と題し、コーナーごとにトークテーマを設定。各テーマでの「悔い改めるべき行い度」に合わせ、１点から１０点の“ギルティポイント”を加算していき、最もギルティポイントが多かった悔い改めるべきアナウンサーが決まる。

◆垣花アナコメント 「フリーなラジオ」もスタートしたときの喜びや驚きを経てだんだん倦怠（けんたい）期の恋人みたいになるかと思いきや、やはり僕はいまだに羽鳥さん藤井さんの前でドキドキします。このドキドキを大切に楽しい生放送にしていきます！

◆羽鳥アナコメント 同期３人で４度目の「フリーなラジオ」うれしいです。今回も楽しい時間になると思います。ぜひ聴いてください！

◆藤井アナコメント フリーなラジオはつらいです。予想通りに昭和だからつらいです。垣花正の品格が改善されずつらいです。羽鳥慎一のメディアを選ばず出続けるやる気がつらいです。同期３人でしゃべらせて、オチのあるところでトークを止めて、４時間くらいやればいいというニッポン放送の冷静さがつらいです。そんな番組に出演して放送後は産卵後の母鮭みたいになる自分がつらいです。いつまでもあると思うなフリーなラジオ。今回も必ず聴いてください。