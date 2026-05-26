俳優の鈴木京香さん（57）が、大泉洋さん（53）主演の映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』（12月25日公開予定）にヒロインとして出演することが決定。撮影の思い出を語りました。

鈴木さんは、インタビューで「大泉さんに向かって“探偵さん”って言ったりするのが、すごくうれしいんですよね」と撮影を振り返りました。

映画は、大泉さん演じる探偵と松田龍平さん（43）演じる相棒が、厄介な事件に巻き込まれていく、人気シリーズ『探偵はBARにいる』の最新作。依頼人として登場する鈴木さんは、大泉さん演じる探偵が、かつて愛した女性・純子を演じます。

鈴木さんは、「大泉さんとご一緒しているお仕事は、いつでも楽しいですけれど、胸を借りる感じでやらせてもらっています」と語りました。

シリーズでおなじみの舞台・北海道での撮影では、地元である大泉さんの影響力に驚いたそうで「大泉さん、さすが北海道の…キング・オブ・北海道ですし、どのお店に行っても大泉さんのポスターがあったり、サインがあったりするので、札幌ススキノでロケしているのが、やっぱり楽しいですよね」と明かしました。

（5月26日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）