Aぇ! group、スペシャルムービーを公開 “平成男子あるある”テーマに懐かしさ感じる演出も
4人組グループ・Aぇ! groupの「でこぼこライフ」スペシャルムービーが、28日午後7時からYouTubeでプレミア公開することが決定した。
【写真】個性的なファッションを着こなすAぇ! group
6月17日に4thシングル「でこぼこライフ」をリリースするAぇ! group。これまでのリリース楽曲に加え、最新曲である同楽曲のデジタル配信をスタートしたことを記念して映像を公開することになった。
“平成男子あるある”をテーマに、まるで平成時代へタイムスリップしたかのような世界観で展開。どこか懐かしさを感じさせる演出に加え、ファンが思わず楽しめる仕掛けも随所に散りばめられており、見応えたっぷりの内容となっている。
【写真】個性的なファッションを着こなすAぇ! group
6月17日に4thシングル「でこぼこライフ」をリリースするAぇ! group。これまでのリリース楽曲に加え、最新曲である同楽曲のデジタル配信をスタートしたことを記念して映像を公開することになった。
“平成男子あるある”をテーマに、まるで平成時代へタイムスリップしたかのような世界観で展開。どこか懐かしさを感じさせる演出に加え、ファンが思わず楽しめる仕掛けも随所に散りばめられており、見応えたっぷりの内容となっている。