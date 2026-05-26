“高校生Jリーガー”から日本を代表するストライカーへ 駆け上がった20歳の若武者はわずか4年でW杯の舞台に
6月に開幕する北中米ワールドカップを戦う日本代表のメンバーで最年少となったのが、現在20歳の後藤啓介だ。このストライカーはわずか4年で一気に駆け上がっていった。
後藤がデビューしたのが前回のカタールW杯が行われた2022年だ。ジュビロ磐田U-18に所属しながら2種登録選手としてトップチームデビューを果たした。191cmのサイズを誇り、足元の技術とゴール前での冷静さも持ち合わせる大型FWとして注目を集め、翌年には現役高校生でトップ昇格を果たす。するとJ2開幕戦で途中出場から2ゴールし、17歳260日でクラブ最年少得点記録を更新した。
そして今季、出場機会を求めて期限付き移籍したシント＝トロイデンではリーグ戦38試合11ゴールとブレイク。25年11月のキリンチャレンジカップのガーナ戦で日本代表でもデビューを飾ると、3月の欧州遠征でも召集されてW杯を戦う森保ジャパンにも名を連ねることとなった。
4年前に高校生Jリーガーとして鮮烈なデビューを果たした若武者はわずか4年で5大リーグからも注目を集める存在へと成長した。大舞台でオランダやスウェーデンなど屈強なDFが揃う強豪国を相手に後藤がどんな活躍を見せてくれるか。