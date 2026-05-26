ブルーノ・フェルナンデスがロイ・キーン氏の批判に強く反論したことで、波紋が広がっているようだ。『BBC』が報じている。



発端となったのは、マンチェスター・ユナイテッド対ノッティンガム・フォレスト戦後のキーン氏の発言だ。同氏はポッドキャスト『The Overlap』内で、フェルナンデスがアシスト記録を優先しているかのように語り、「その考えではタイトルは獲れない」と厳しく批判していた。





しかし、フェルナンデス本人は『The Diary of a CEO』で「それは嘘だ」と真っ向から反論。「批判は受け入れるが、自分が言っていないことを口にしたように扱われるのは嫌だ」と不満を口にしたようだ。実際には「もっとパスを選ぶべき場面もあった」と振り返っていたものの、キーン氏が伝えた内容とはニュアンスが異なっていたとみられている。さらに騒動はSNS上にも拡大。キーン氏は自身の『Instagram』に“ロバが自分をライオンだと思い込んでいる”ことを示唆する意味深な画像を投稿し、フェルナンデスへの当てつけではないかと憶測を呼んでいる。また、ユナイテッドでは今季、リサンドロ・マルティネスもポール・スコールズ氏やニッキー・バット氏の発言に反応する場面があった。クラブOBと現所属選手の間には緊張感が高まりつつあり、名門再建を目指すチームにとって無視できない空気となっている。結果を残す主将と、厳しい視線を向けるレジェンドOB。その対立構図は、今後さらに注目を集めそうだ。