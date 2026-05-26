◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ１―７オリックス（２６日・横浜）

オリックス・九里亜蓮投手が８回３安打１失点、７奪三振でエスピノーザに並び、チーム最多タイの５勝目を挙げた。１１５球の粘投でＤｅＮＡ打線を寄せつけず、自身３連勝。それでも、「常に最後まで投げる気持ちは持っているので、これからもそこは変えずにやっていきたい」と、まだマウンドを降りたくなさそうだった。

２４年までは、セ・リーグの広島でプレー。「本当にいい打者。臆することなくゾーンで勝負しようという気持ちで投げていたので、それがいい結果になってよかった」と、４番に入ったＤｅＮＡ・宮崎からは３打席連続三振を奪い、仕事をさせなかった。６回は、度会への初球に６０キロの超スローカーブ。「一番、遅い球を投げたろうと（笑）。変に恐れることなく、目線を変える意味でもいい結果で終われた」と、空振り三振に仕留めた。

この日は、捕手の若月がプロ野球５４４人目の１０００試合出場を達成。「（状態は）めちゃくちゃいいというわけではないけど、本当に健矢がいろんなボールを使っていいリードをしてくれた。健矢の１０００試合出場の試合で勝てたので、そこはよかった」と、女房役への感謝を述べた。

チームは５年ぶり交流戦優勝へ、７得点で白星発進。プロ１３年目の「鉄腕アレン」は「一試合一試合、みんな勝つためにやっている。また次の登板では、チームの勝ちに貢献できるようにやっていきたい」と前を向いた。