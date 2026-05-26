◇全仏オープンテニス 女子シングルス1回戦 大坂なおみ―ラウラ・ジーゲムント（2026年5月26日 パリ・ローランギャロス）

元世界ランキング1位の大坂なおみ（28＝フリー）は、初戦で20年大会8強のラウラ・ジーゲムント（38＝ドイツ）と対戦。大坂は全身金色のド派手ウエアで登場し、会場を大いに沸かせた。

名前をコールされた大坂は黒のロングドレス姿で登場。ベンチに荷物を置いてドレスを脱ぐと、上下ともに金色のド派手なウエアが出現した。観客は歓声を上げ、立ち上がってスマホで撮影していた。

大坂は今年1月の全豪オープンでもド派手ウエアで観客を魅了。白いベールと蝶があしらわれた白ハットをかぶり、白い奇抜な形の傘、大きなフリルが付いたパンツ、緑を基調としたナイキのウエア姿で登場すると、会場は沸き立った。

大会を中継するWOWOWで解説を務めた伊達公子さんは「いや〜、この赤土に真っ黒で入ってきたのは驚きですね。そしてゴールド。コートの上という固定観念を完全に崩された感じですね」と驚きを隠せない様子だった。

SNSでも「大坂なおみ選手の登場衣装は度肝抜いたな さらにコスチュームも金！」「クレオパトラのよう」「大坂なおみさんの全仏での衣装？ドレス？赤土にきらびやかに彩る金！凄いね！！」などのコメントが寄せられていた。