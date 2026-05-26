退職代行サービス「モームリ」の利用者を報酬目的で弁護士に紹介したとして、弁護士法違反（非弁行為）などに問われた運営会社「アルバトロス」（横浜市）元社長（３７）、元同社幹部の妻（３１）の両被告の初公判が２６日、東京地裁（林欣寛裁判長）であった。

両被告は罪状認否でいずれも起訴事実を認めた。

同法違反などに問われた法人としての同社も起訴事実を認めた。

起訴状では、両被告は２０２３年６月〜昨年２月、弁護士資格がないのに報酬目的で、退職希望者１７４人を弁護士２人（弁護士法違反などで起訴）に紹介。２４年５月〜昨年３月、うち１人と共謀し、弁護士側から、紹介の報酬として計約１４６万円を虚偽の業務委託費名目で受け取ったとしている。

検察側は冒頭陳述で、アルバトロスでは、トラブルなどで勤務先との交渉が必要な退職希望者の依頼を受けることができず、弁護士に紹介するようになったと指摘。被告人質問で元社長は、犯行のきっかけを「同業他社との打ち合わせで『対応できない時は弁護士に紹介し、紹介料をもらっている』と聞いた」と語った。