◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人３―８ソフトバンク（２６日・東京ドーム）

巨人は交流戦４年連続黒星スタート。今季最長の５連敗で貯金１となった。阿部慎之助前監督（４７）が前日２５日に娘への暴行容疑で現行犯逮捕され、この日辞任。２５日に球団から発表されていた通り、橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（６０）が監督代行を務めた中での初戦だった。

先発・則本は３回に３本塁打を浴びるなど、４回６安打５四死球７失点。打線は０―７の５回に泉口の内野ゴロの間に１点を返し、１―８の８回はキャベッジの適時打と代打・坂本の犠飛で２点を奪ったが、１１安打３得点に終わった。

この日はベースコーチを変更。吉川内野守備兼走塁コーチがベンチ入りし、川相ディフェンスチーフコーチに代わって三塁コーチャーに入った。橋上監督代行は「私が代行になりましたので私がやってた役職を川相さんにお願いする形になりまして、川相さんのところに吉川コーチにやってもらうと。危機管理の一環として吉川コーチの三塁コーチはシミュレーションとしてオープン戦からやっていましたので、今回はその形でやらせてもらいました」と説明した。