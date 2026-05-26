お笑いコンビ「ニッポンの社長」ケツ（35）が、26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、自宅にまつわる大きな悩みを明かした。

トークテーマは「住まいのトラブル110番」。コンビは23年、大阪から東京へ拠点を移して活動している。

ケツは「東京に3年前くらいに引っ越してきたんですけど、今3年間住んでいるんですけど。家賃が25万円で、頑張ってるんです。僕としては」と、家賃額を明かしながら自宅について説明した。

しかし、1点だけ大きな悩みがあるという。「広さも72平米で、奥さんと2人で住んでいて、申し分はないんですが。お風呂場の写真を見てもらいたいんですけど、めっちゃ狭くて」。風呂場は洗い場、湯船とも驚きの狭さ。写真を見る限りでは、湯船は1メートル四方ほどの小ささで、膝を抱えないと入れないほどの大きさだ。ケツも「25万円で、（風呂の分の家賃は）8000円分くらいしかなくて、ラーメンの寸胴くらいの。足なんかもちろん伸ばせない」と打ち明けた。

ケツ自身は「僕はシャワーしか浴びないからいいんですけど」としつつ、妻はもちろん不満な様子。「奥さんは浸かりたいから、疲れ取るために入るのに、余計疲れるわって。それ言われて僕も疲れて、最悪のパターンというか」。さらに「“ホンマに引っ越したい”ってずっと言われています」とも打ち明けていた。