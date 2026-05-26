元SKE48で脳梗塞を発症、手術を受けたと明かしていた鈴木愛來（19）が26日、Xを更新。退院したことを報告した。

鈴木は「今日、無事退院してきました」と報告。「注射の跡は23箇所、あざもたくさんできて、頭には大きな傷も残ってしまいました」とした上で「先生や看護師さんをはじめ、本当にたくさんの方々に支えていただいてここまで来ることができました」と感謝の気持ちをつづった。

続けて「みんなに会えなくなってしまうんじゃないかと不安でいっぱいの毎日。もう無理かもしれないと思ったことは何度もあったけど、それでもなんとか頑張りました」と思いを吐露。「今すぐ元通りとはいかない部分もありますが、こうしてまた日常を過ごせることが本当に幸せです」と前向きな気持ちを明かしている。

「落ち着いたらこれまでのことも話したいし、みんなとお話しできる機会もつくりたいです」とし「まずは日常生活から少しずつ、自分のペースで前を向いて過ごしていきたいと思います」とつづった。

鈴木は13日に「手術がんばってくる！」と投稿。その後、17日に「集中治療室から戻ってきました 想像してた10倍くらい大変だ」とつづっていた。

鈴木は1月にアイドルグループ「Nu FEEL.」に加入することを発表していたが2月に脳梗塞を発症。今月9日に同グループに加入しないことを報告していた