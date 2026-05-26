【クロスワードクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ 日本のシンボルや秋の味覚がヒント
毎日の生活の中で少しだけ視点を変えて頭を使うと、心地よい刺激になります。今回は、パッと見て連想したいひらがなクロスワードを用意しました。空欄を埋めて、爽快感を味わいましょう！
・横の並び：ふ + □ + さ + □
・縦の並び（左）：く + □ + ら
・縦の並び（右）：さ + □ + ま
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▼解説
・ふじさん（富士山）
・くじら（鯨）
・さんま（秋刀魚）
正解は「じ」と「ん」の2文字でした。横のラインでは日本が誇る名峰「ふじさん（富士山）」、縦のラインでは海に棲む巨大な哺乳類「くじら（鯨）」と、秋の食卓の定番「さんま（秋刀魚）」が完成します。
どれも馴染み深い言葉ですが、同時に2つの空欄を埋めるとなると、一瞬迷ってしまった方もいるかもしれません。記憶を呼び起こすこのプロセスが、頭の心地よいトレーニングになります。パッと正解がひらめいた時の快感を、ぜひ日々のリフレッシュに役立ててください。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・横の並び：ふ + □ + さ + □
・縦の並び（左）：く + □ + ら
・縦の並び（右）：さ + □ + ま
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正解：「じ」と「ん」正解は「じ」と「ん」でした。
・ふじさん（富士山）
・くじら（鯨）
・さんま（秋刀魚）
正解は「じ」と「ん」の2文字でした。横のラインでは日本が誇る名峰「ふじさん（富士山）」、縦のラインでは海に棲む巨大な哺乳類「くじら（鯨）」と、秋の食卓の定番「さんま（秋刀魚）」が完成します。
どれも馴染み深い言葉ですが、同時に2つの空欄を埋めるとなると、一瞬迷ってしまった方もいるかもしれません。記憶を呼び起こすこのプロセスが、頭の心地よいトレーニングになります。パッと正解がひらめいた時の快感を、ぜひ日々のリフレッシュに役立ててください。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)