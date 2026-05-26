ファッションドール「バービー」×「PEACH JOHN」が初コラボ！ カップ付きルームウェアなど4型発売
「PEACH JOHN」は、5月27日（水）から、世界を代表するファッションドール「Barbie（バービー）」との初コラボレーションアイテムを、全国の店舗および公式通販サイトなどで発売する。
【写真】1枚で着られるワンピースタイプもかわいい！ コラボウェア一覧
■リラックスタイムもかわいく
今回登場するのは、「バービー」の楽しくハッピーな世界観と、「PEACH JOHN」らしいフェミニンさを表現したルームウェア3型、ファッション雑貨1型から成る計4型。
「Barbie ポインテールワンピース（カップ付き）」は、針抜き生地と小花柄を組み合わせ、フェミニンな印象に仕上げたワンピースタイプのルームウェア。好みのバランスでギャザーを調整できるドローストリングディテールをバスト部分にあしらい、ネック部分には“Barbie”の刺しゅうを施した1着は、パッドが内蔵されており、1枚で着用できる利便性も兼ね備えたアイテムだ。
また、とろみのあるやわらかな針抜き生地を使用したカーディガン、キャミソール、ボトムの3点セットや、バービーの後ろ姿をTシャツにプリントしたパジャマセットも並ぶ。
さらに、大きなリボンのディテールがガーリーなアクセントを加える「Barbie ヘアバンド」も勢ぞろい。身に着ければリラックスタイムをかわいく過ごせるだろう。
【写真】1枚で着られるワンピースタイプもかわいい！ コラボウェア一覧
■リラックスタイムもかわいく
今回登場するのは、「バービー」の楽しくハッピーな世界観と、「PEACH JOHN」らしいフェミニンさを表現したルームウェア3型、ファッション雑貨1型から成る計4型。
また、とろみのあるやわらかな針抜き生地を使用したカーディガン、キャミソール、ボトムの3点セットや、バービーの後ろ姿をTシャツにプリントしたパジャマセットも並ぶ。
さらに、大きなリボンのディテールがガーリーなアクセントを加える「Barbie ヘアバンド」も勢ぞろい。身に着ければリラックスタイムをかわいく過ごせるだろう。