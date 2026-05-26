いまや世界でも人気が高まる「日本茶」、熊本は全国的に見ても有数の茶の生産地です。



昨年度の生産量は1140トンで、5年連続で全国7位となっています。



しかし、福岡県の「八女茶」や佐賀県の「嬉野茶」などと比べ、知名度が低いのが課題でした。



こうした中、熊本のお茶のブランド力をあげるため熊本県農業研究センターが熊本初の挑戦をしました。



1200年以上の歴史がある日本茶。おもてなしに欠かせないものとして親しまれ、現在は世界からも注目されています。





この日本茶の「新しい品種」を熊本県が開発しました。

■川又優アナウンサー「とっても香りが豊かです」



完成までに、20年の歳月を要しました。



全国7位の生産量でも、作り手の高齢化で生産量は年々減少しています。さらに、知名度不足が課題となっていました。



そこで、熊本県農業研究センターが乗り出したのが、新たな茶の品種開発です。ただ、その道のりは…



■熊本県農業研究センター茶業研究所・中山雅晴所長「長い年月をかけてデータを蓄積していく必要がありますので、一般的にひとつの品種を作るのには、お茶だと20年以上の年月を要しています」



2003年、20年がかりのプロジェクトがはじまりました。



通常、茶の生育は同じ木で収穫、剪定を繰り返しますが、新しい品種をつくるにはゼロから茶の木を育てる必要があります。

そこで種から木を育てる技術を持つ県内7か所の茶園から、優れた苗木を選ぶことに。



数万本の中から色や香り、渋みなどを評価し1本に絞り込む作業です。



その、奇跡の1本を育てたのが天草市の井上製茶です。



3代目の井上善徳さんは、1969年に研究所から種をもらい苗木を育て始めました。



2003年にプロジェクトが始まり、井上さんが育てた苗木を提供しました。



10年かけて調査、観察した結果、特に生育がよかったことや葉の色の良さなどから新しい品種の原木に選ばれたのです。



■井上善徳さん「ようやく花開いた。60年あまりして、ようやくその時代が来たかな」

数万本の1に選ばれた井上さんの原木。



そこから更に10年の研究で、うまみ成分や香りの質を高め、プロジェクトの開始からおよそ20年となる2024年1月、ついに新たな品種「熊本TC01」が誕生したのです。



■中山所長「『熊本TC01』が世界に広がっていく。 そして、熊本のお茶業界が元気になっていく。それの起爆剤となってくれたらいい」

新たなお茶の味は…



■川又優アナウンサー「とっても香りが豊かです。苦味は全くなく、優しい甘さが口に広がります。そして旨味を感じるんですが、全く嫌な感じはなくクセになります」



鮮やかな緑と上品な香り、まるでだしのような旨味が特徴の「熊本TC01」。

来年5月の出荷を目指し、現在、11戸の農家が量産を進めています。その一つ、栖本製茶工場の3代目、猪原雅仁さん。



茶葉を高温の窯で炒り、香ばしく仕上げる「釜炒り茶」が専門で、農林水産大臣賞を受賞するなど高く評価されています。



■猪原雅仁さん「海外の抹茶ブームとか、国内外の健康志向が高まっているので、釜炒り茶の香りもプラスして、天草釜炒り茶のブランドもどんどん広がっていくかなと思いますので、頑張っていこうかなと思います」

20年以上の長い歳月をかけて誕生した「熊本TC01」。熊本県産のお茶のブランド力向上へ期待が高まります。



■緒方太郎キャスター

熊本県による新たな品種の登録は、全国的にみても静岡や京都、鹿児島と少なく、今後の熊本の茶の振興に期待が寄せられています。