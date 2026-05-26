カブスとマイナー契約を結んだ常松広太郎外野手（22）が26日、自身のインスタグラムを更新。一般女性との婚約を改めて報告した。

常松は「婚約しました」と改めて報告するとともに、婚約者をお姫様抱っこするショットを投稿した。

「恋人であり、最高の親友。これからは『お嫁さん』になります！笑」と伝えた。そして「僕達らしく楽しい家庭にしていきます！」とつづった。

25日に自身のXで常松は「お騒がせしています。昨夜より情報が出回っていますが、婚約は事実です」と報告。SNSでは24日頃から常松が結婚したのでは、という噂がささやかれており、これを認めた形となった。

「ただ、お相手は一般の方です。親友の直接の紹介で出会い、今も一般企業で普通に働いています」とし、「根拠ないデマも拡散されており大変困惑しています。そっとしておいてもらえると幸いです！タイミングが来たら私から改めて報告しますね！」と呼びかけた。

慶大卒の常松は今年1月にカブスとマイナーリーグ契約を結んだことを、自身のSNSで公表。小学生時代を米ニューヨーク州で過ごした帰国子女で、一般就職として米金融業界大手「ゴールドマン・サックス」の内定を得ていたが、辞退して夢への挑戦を決断した。