◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人３―８ソフトバンク（２６日・東京ドーム）

巨人は交流戦４年連続黒星スタート。今季最長の５連敗で貯金１となった。阿部慎之助前監督が前日２５日に娘への暴行容疑で現行犯逮捕され、この日辞任。２５日に球団から発表されていた通り、橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めた中での初戦だった。

先発・則本は２回まで無失点だったが、３回１死走者なしで正木に左翼ポール際へ先制ソロを被弾。１死一、二塁では栗原に３ランを浴びると、続く山本恵に右翼ポール際へソロを許した。４回は２死一、三塁から近藤に右翼線へ２点二塁打を献上。４回６安打５四死球７失点で３敗目を喫した。

打線は０―５の５回１死三塁で泉口の一ゴロの間に１点を返した。１―８の８回はキャベッジの適時打と代打・坂本の犠飛で２点を奪ったが、計１１安打３得点に終わった。

橋上監督代行の試合後の一問一答は以下の通り。

―初めて指揮を執って。

「ちょっといろいろ心配はありましたけどゲームに入る間際、選手の表情とかベンチの声を見る感じでは試合に向かって本当に集中してるなっていうのが受け取れたので、ホッとしたところではありました」

―則本が７失点。

「ちょっと先にビッグイニングを作られてしまってなかなか難しい試合になりましたけど、攻撃陣も活発ではないですけどもヒットの数的にも最後まで諦めずにやってくれるところは見えましたので、ありがたいなと思いますし、明日以降もどんな展開であろうとも全力を尽くすことだけはみんなでやっていきたいと思います」

―泉口を１番で起用。

「前のタイガース戦くらいから内容が若干良くなってきているのと、出塁率も含めて状態が上がってくれば１番としては適任かなということで。期待を込めてという形で１番起用でした」

―吉川大幾コーチがベンチ入りして三塁コーチに。三塁コーチだった川相コーチが攻撃中ベンチに。

「私が代行になりましたので、結局私がやってた役職を川相さんにお願いする形になりまして、川相さんのところを吉川コーチにやってもらうと。危機管理の一環として吉川コーチの三塁コーチはシミュレーションとしてオープン戦からやっていましたので、今回はその形でやらせてもらいました」

―試合前はファンから温かい拍手。

「たくさんのファンの方がまだまだ熱く応援していただいているので、少しでも失望させることのないようにね、本当に最後まで、勝ち負けはどうしても時の運なので思うようにいかない時もありますけど、一生懸命やってる姿だけは忘れずにみんなで団結してやっていきたいと思います」

―試合前に阿部前監督と会話したと。何と言葉を。

「いくつか話はさせていただきましたけど、ここでは控えさせていただきます」

―阿部前監督の椅子には座らず立って采配。

「先ほどのコーチも含めていろいろ配置が変わりましたから、まだいろいろしっくりこないと思いますので、どっしり構えてるっていうあれでもないので、私も動きたいというか、今日も含めてどっしり座るってことはたぶんないと思いますけどね」