坂東龍汰、雰囲気ガラリなオレンジ髪でイベント登場 ファンの歓声に笑顔で対応【黒牢城】
【モデルプレス＝2026/05/26】坂東龍汰が5月26日、都内にて行われた映画「黒牢城」（6月19日公開）のジャパンプレミアに出席。オレンジ髪にイメージチェンジした姿で登場した。
【写真】坂東龍汰、黒髪からオレンジ髪で雰囲気ガラリ
5月25日に自身のInstagramを更新し、オレンジ髪になったことを報告していた坂東。今回のイベントに以前の黒髪からはガラリと雰囲気が変わったオレンジ髪で登場。ファンからの大きな歓声が上がり、笑顔で答えていた。
この日のイベントには、主演の本木雅弘をはじめ、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太（Snow Man）、柄本佑、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東、黒沢清監督が、レッドカーペットにドレスアップをして集結した。
第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞、「このミステリーがすごい！」第1位ほか史上初4大ミステリー大賞（「週刊文春ミステリーベスト10」「ミステリが読みたい！」「2022本格ミステリ・ベスト10」）を制覇した米澤穂信氏の傑作ミステリーを映画化。メガホンを取るのは、『スパイの妻』（第77回ヴェネツィア国際映画祭銀獅子賞受賞）、『クリーピー偽りの隣人』など国内外で高い評価を得続ける黒沢監督。世界三大映画祭の常連、黒沢監督にとって、本作は初の時代劇となる。
第79回カンヌ国際映画祭「カンヌ・プレミア」部門で世界初披露され、公式上映を終えた会場は約1,000人の観客が総立ちする熱狂のスタンディングオベーションに包まれ話題を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】坂東龍汰、黒髪からオレンジ髪で雰囲気ガラリ
◆坂東龍汰、オレンジ髪で雰囲気ガラリ
5月25日に自身のInstagramを更新し、オレンジ髪になったことを報告していた坂東。今回のイベントに以前の黒髪からはガラリと雰囲気が変わったオレンジ髪で登場。ファンからの大きな歓声が上がり、笑顔で答えていた。
◆本木雅弘主演、映画「黒牢城」
第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞、「このミステリーがすごい！」第1位ほか史上初4大ミステリー大賞（「週刊文春ミステリーベスト10」「ミステリが読みたい！」「2022本格ミステリ・ベスト10」）を制覇した米澤穂信氏の傑作ミステリーを映画化。メガホンを取るのは、『スパイの妻』（第77回ヴェネツィア国際映画祭銀獅子賞受賞）、『クリーピー偽りの隣人』など国内外で高い評価を得続ける黒沢監督。世界三大映画祭の常連、黒沢監督にとって、本作は初の時代劇となる。
第79回カンヌ国際映画祭「カンヌ・プレミア」部門で世界初披露され、公式上映を終えた会場は約1,000人の観客が総立ちする熱狂のスタンディングオベーションに包まれ話題を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】