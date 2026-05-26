歌手・あの（年齢非公表）の所属事務所「トイズファクトリー」が26日、公式サイトを更新。あのとタレント・鈴木紗理奈（48）を巡る騒動についてお詫び文を掲載した。同日、鈴木も同様に、所属事務所を通じて謝罪した。

「トイズファクトリー」は公式サイトに「（お詫び）あのに関する一連の事態について」と題した文書を掲載。「平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、弊社所属あのが出演する番組に関する一連の事態によりお騒がせし、その結果としてお名前の挙がっているタレント様、およびその関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、所属事務所として心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

また、鈴木も公式サイトなどを通じ、所属事務所の「株式会社バード」による声明を発表。「このたび、鈴木が出演していないテレビ番組内において他のタレント様より名前が挙がった件、ならびに、それを受けて鈴木がSNS上で発信いたしました内容につきまして、多くの皆さまよりご意見・ご心配を頂戴しております。お騒がせしておりますことを、まずは率直にお詫び申し上げます」と騒動を謝罪していた。

あのと鈴木をめぐっては、テレビ朝日のあのの冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）の18日放送回で、あのが「嫌いな芸能人」として鈴木の名前を挙げた。放送後に鈴木は「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからん。普通にいじめやん」などとSNSで苦言を呈した。TVerの当該放送回は配信停止となり、22日には番組が公式サイトで「スタッフの配慮が足りず、不快な思いをさせてしまった」として謝罪したが、あのは自身のXで同番組の降板を宣言していた。