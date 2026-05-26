◇交流戦 巨人3―8ソフトバンク（2026年5月26日 東京D）

急きょ指揮を執ることになった巨人・橋上秀樹監督代行（60）の“初陣”は、ソフトバンクに8失点の大敗。監督辞任の激震が走ったチームも5連敗となった。

先発の則本が3回に1イニングで3本塁打を浴びるなど、4回6安打7失点と大誤算。打線も相手先発の大津に要所を押さえられた。

橋上監督代行は阿部監督が座っていた席には座らず、ベンチ内を動き回り、コーチ陣と意見交換しながら采配。

「色々配置が変わったから、まだ色々しっくりこないと思うので。どっしり構えてるっていうあれでもない。私も貧乏性なんで、動きたいというか、そんな感じはあったんで。今日も含めてどっしり座るってことは多分ないと思う」

これまで指揮を執っていた阿部慎之助前監督が25日に18歳の娘への暴行容疑で現行犯逮捕。釈放後のこの日に山口寿一オーナーに辞意を伝え、受理された。

球団は阿部監督逮捕の報を受けた25日夜に、交流戦開幕となる26日から橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めると発表。この日に山口オーナーが今季終了まで代行を任せる方針を示していた。