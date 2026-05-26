W杯仕様の堅守へ…強敵相手に「チームとしてどう守るか」CB渡辺剛が向き合う全員集合前の準備
3月シリーズで浮かび上がった課題にも向き合い、北中米W杯への最終仕上げを進める構えだ。
日本代表DF渡辺剛(フェイエノールト)が国内合宿2日目を迎えた26日の練習後、報道陣の取材に応じ、3月に行われた国際親善試合イングランド戦(○1-0)に言及。終盤は押し込まれる戦いが続き、空中戦でゴール前を狙われる時間帯もあったなか、「ここからしっかり話したい」とピッチ外でのコミュニケーションに活路を見い出した。
渡辺は北中米W杯まで約1年となった昨年6月以降、3バックの一角で国際Aマッチ10試合のうち7試合に先発出場。負傷者が相次いでいた最終ラインを救う働きを見せ、W杯メンバー争いに一気に食い込んだ。今年3月のイングランド戦でもフル出場し、クリーンシートに大きく貢献。W杯でも引き続き先発候補の一人として期待がかかる。
W杯に向けた一次キャンプにあたる国内合宿において、渡辺の存在はきわめて重要だ。この合宿には早めにシーズンを終えていた欧州組と半年間の特別シーズンを戦った国内組計13人が先行合流しているが、CBは3人。それもDF吉田麻也(LAギャラクシー)は31日のアイスランド戦での限定招集のため、森保ジャパンの強みの一つである堅守の構築は、まずは渡辺とDF瀬古歩夢(ル・アーブル)が牽引していくことが求められる。
そうしたなか、すでに渡辺はさまざまな想像を巡らせている様子だ。W杯に向けて谷口彰悟(シントトロイデン)、板倉滉(アヤックス)、冨安健洋(アヤックス)、伊藤洋輝(バイエルン)、鈴木淳之介(コペンハーゲン)を含めて7人のCB候補が招集されているなか、次のように構想を語った。
「僕だけじゃなく、いろんなポジションのできる選手がいる。DFライン7人のうち、ボランチができる選手もいるし、ウイングバックをやる選手がもいるだろうし、試合展開によっては守りを固めて5バック全部がディフェンスラインになる可能性もある。全ての状況を想定して準備するのは監督だけじゃなく、僕たちもすべきこと」
渡辺の言葉どおり、森保一監督は板倉と瀬古をボランチで起用するオプションを持っていることをすでに明言。またウイングバックでは鈴木が3月のスコットランド戦でテストされていたほか、冨安のクローザー起用も想定されており、試合展開によってさまざまな可能性が広がっている。
ただ、すべてのパターンを練習で時間をかけて行えるわけではないため、大事なのは日々のコミュニケーションだ。渡辺は「この期間で他の選手とコミュニケーションを取りながら、こういう試合展開ならこうしたいよねとか、守りに入る時はこう立って守りたいよねとか細かいところを話す時間があるので、これからそういうところをやっていきたい」と意気込む。
また3月のイングランド戦の終盤では相手が長身選手を次々に投入し、日本のゴール前を高さで制圧するような狙いが見られた。2018年ロシアW杯のベルギー戦でパワープレーに苦しんだ過去もあることから、森保ジャパンでは一貫して高さ対策に取り組んできた結果、守り切れる試合が増えてきてはいるものの、いまの渡辺に油断はない。
自身もイングランド戦ではDFハリー・マグワイアに振り切られかけ、不完全な体勢ながらもヘディングシュートを打たれており、試合後にはSNSで「もっともっと強くなろう。マグワイアに勝てるようにならないと」と綴っていた渡辺。そのシーンを「自分にとってもチームにとっても課題が大きく見えた場面」と位置付け、改善に向かって思考を巡らせている。
「セットプレーがすごく大事になってくるというなか、自分のところで守れるのか、あるいはチームとして形を変えて守っていくかが大事なので、ここからしっかり話していきたい。ああいう形で守らないといけないとなったらもっと身体を張るしかない。物理的に止められるかはわからないけど、できる限り相手にやらせないことはもっともっと大事になる」
奇しくもグループリーグ初戦のオランダにもDFフィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)というセットプレーの強力なターゲットマンがおり、警戒は必至。最終的には対人戦で負けないことも大事にはなるが、まずはチームとしての対応策を固めたいところだ。
「ファン・ダイク選手はプレミアリーグというDFのレベルが高い中でもあれだけ点を取っている。僕自身はチームとしてどう守るかが一番大事だと思っていて、(イングランド戦は)それを見つめ直すいい機会になった。オランダもスウェーデンも、おそらくチュニジアもセットプレーは狙ってくるなか、自分たちも武器にしたいし、どう守るかをこれから話していきたい」
チームは27日にオフを取り、28日から29日にかけてCB陣全員が合流予定。森保ジャパンの強みである堅守をW杯仕様に仕上げるべく、入念な準備が始まろうとしている。
(取材・文 竹内達也)
日本代表DF渡辺剛(フェイエノールト)が国内合宿2日目を迎えた26日の練習後、報道陣の取材に応じ、3月に行われた国際親善試合イングランド戦(○1-0)に言及。終盤は押し込まれる戦いが続き、空中戦でゴール前を狙われる時間帯もあったなか、「ここからしっかり話したい」とピッチ外でのコミュニケーションに活路を見い出した。
W杯に向けた一次キャンプにあたる国内合宿において、渡辺の存在はきわめて重要だ。この合宿には早めにシーズンを終えていた欧州組と半年間の特別シーズンを戦った国内組計13人が先行合流しているが、CBは3人。それもDF吉田麻也(LAギャラクシー)は31日のアイスランド戦での限定招集のため、森保ジャパンの強みの一つである堅守の構築は、まずは渡辺とDF瀬古歩夢(ル・アーブル)が牽引していくことが求められる。
そうしたなか、すでに渡辺はさまざまな想像を巡らせている様子だ。W杯に向けて谷口彰悟(シントトロイデン)、板倉滉(アヤックス)、冨安健洋(アヤックス)、伊藤洋輝(バイエルン)、鈴木淳之介(コペンハーゲン)を含めて7人のCB候補が招集されているなか、次のように構想を語った。
「僕だけじゃなく、いろんなポジションのできる選手がいる。DFライン7人のうち、ボランチができる選手もいるし、ウイングバックをやる選手がもいるだろうし、試合展開によっては守りを固めて5バック全部がディフェンスラインになる可能性もある。全ての状況を想定して準備するのは監督だけじゃなく、僕たちもすべきこと」
渡辺の言葉どおり、森保一監督は板倉と瀬古をボランチで起用するオプションを持っていることをすでに明言。またウイングバックでは鈴木が3月のスコットランド戦でテストされていたほか、冨安のクローザー起用も想定されており、試合展開によってさまざまな可能性が広がっている。
ただ、すべてのパターンを練習で時間をかけて行えるわけではないため、大事なのは日々のコミュニケーションだ。渡辺は「この期間で他の選手とコミュニケーションを取りながら、こういう試合展開ならこうしたいよねとか、守りに入る時はこう立って守りたいよねとか細かいところを話す時間があるので、これからそういうところをやっていきたい」と意気込む。
また3月のイングランド戦の終盤では相手が長身選手を次々に投入し、日本のゴール前を高さで制圧するような狙いが見られた。2018年ロシアW杯のベルギー戦でパワープレーに苦しんだ過去もあることから、森保ジャパンでは一貫して高さ対策に取り組んできた結果、守り切れる試合が増えてきてはいるものの、いまの渡辺に油断はない。
自身もイングランド戦ではDFハリー・マグワイアに振り切られかけ、不完全な体勢ながらもヘディングシュートを打たれており、試合後にはSNSで「もっともっと強くなろう。マグワイアに勝てるようにならないと」と綴っていた渡辺。そのシーンを「自分にとってもチームにとっても課題が大きく見えた場面」と位置付け、改善に向かって思考を巡らせている。
「セットプレーがすごく大事になってくるというなか、自分のところで守れるのか、あるいはチームとして形を変えて守っていくかが大事なので、ここからしっかり話していきたい。ああいう形で守らないといけないとなったらもっと身体を張るしかない。物理的に止められるかはわからないけど、できる限り相手にやらせないことはもっともっと大事になる」
奇しくもグループリーグ初戦のオランダにもDFフィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)というセットプレーの強力なターゲットマンがおり、警戒は必至。最終的には対人戦で負けないことも大事にはなるが、まずはチームとしての対応策を固めたいところだ。
「ファン・ダイク選手はプレミアリーグというDFのレベルが高い中でもあれだけ点を取っている。僕自身はチームとしてどう守るかが一番大事だと思っていて、(イングランド戦は)それを見つめ直すいい機会になった。オランダもスウェーデンも、おそらくチュニジアもセットプレーは狙ってくるなか、自分たちも武器にしたいし、どう守るかをこれから話していきたい」
チームは27日にオフを取り、28日から29日にかけてCB陣全員が合流予定。森保ジャパンの強みである堅守をW杯仕様に仕上げるべく、入念な準備が始まろうとしている。
(取材・文 竹内達也)