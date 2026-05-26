VTuberの宝鐘マリンさんが、7月から日本テレビ系で第2期が放送されるTVアニメ『株式会社マジルミエ』のエンディングテーマを担当することになり、喜びのコメントを発表しました。

『株式会社マジルミエ』は、『少年ジャンプ+』で連載されていた同名漫画が原作。内定がもらえず就職活動に苦戦する女子大生・桜木カナが、ある日、面接先で“怪異”と呼ばれる自然災害に巻き込まれてしまうことをきっかけに、魔法少女としての才能を見いだされ、ベンチャー企業・株式会社マジルミエに新卒入社。社会人として一歩を踏み出した魔法少女の戦いが描かれます。

2024年10月〜12月にかけて第1期が放送され、2026年7月4日から毎週土曜日の24時55分より第2期が放送されます。

■宝鐘マリンさんがエンディングテーマを担当 「ぜひ最後まで見届けてくださいね〜！」

今回、アニメのエンディングテーマがVTuberの宝鐘マリンさんが歌う楽曲『BooooM!!!』に決定しました。宝鐘さんは、ホロライブ所属のVTuber。YouTubeのチャンネル登録者数は430万人を超えているほか、配信だけでなくアーティストとしても活動。YouTube上でのMV総再生回数は1億5000万回を突破しており、2024年12月にはKアリーナ横浜で2DAYSのライブを開催しました。

今回の決定に、宝鐘さんは「Ahoy！宝鐘海賊団船長の宝鐘マリンです〜！ 第2期のエンディングを担当できて本当に嬉しいです！」と自身の挨拶とともに喜びをコメント。続けて「マジルミエのみんなに負けないくらい、めちゃくちゃエネルギッシュな楽曲に仕上がったと思っています！ 毎話のアニメを見終わった後、余韻と一緒にこの曲を楽しんでもらえたら最高です！ ぜひ最後まで見届けてくださいね〜！ 出航〜！」とコメントしています。

■桜木カナ役・ファイルーズあい「いつもたくさんの学びをもらっています」

また、第2期の放送について、主人公・桜木カナの声を担当する声優のファイルーズあいさんは「またこうしてカナに出会えて、声を担当させていただけることがとても嬉しいです！ 彼女の勇敢さ、謙虚さ、勤勉さが本当に大好きで、いつもたくさんの学びをもらっています。マジルミエを背負って、さらに頼もしくなった姿をお見せできるように頑張ります！」とコメント。

また、「第一期からさらにパワーアップして、個性的な新キャラクターたちも続々登場します！ どんな表情を見せてくれるのか、そして、知られざる過去も明らかになるかも…！？」と第2期をアピールしました。