脳梗塞（こうそく）を発症して手術を受けた元SKE48の鈴木愛來（さら、19）が26日、退院したことを自身のX（旧ツイッター）で明かした。

今月に入院し、手術を受けたことを明かしていた。「今日、無事退院してきました」と報告。壮絶な手術跡もあるという。「注射の跡は23箇所、あざもたくさんできて、頭には大きな傷も残ってしまいましたが、先生や看護師さんをはじめ、本当にたくさんの方々に支えていただいてここまで来ることができました」。病院スタッフらへの感謝を伝えた。

「みんなに会えなくなってしまうんじゃないかと不安でいっぱいの毎日。もう無理かもしれないと思ったことは何度もあったけど、それでもなんとか頑張りました。

今は生きている喜びを感じているようで、「今すぐ元通りとはいかない部分もありますが、こうしてまた日常を過ごせることが本当に幸せです」とありがたみを口にした。

鈴木は2023年にSKE48の一員として活動。25年に卒業した。今年1月にアイドルグループ「Nu FEEL.（ニューフィール）」への加入が発表されたが、2月には脳梗塞を患っていることを公表。加入を断念していた。その後、入院して治療を続け、同28日に退院を報告した。3月には「5月に手術することが決まった」と伝えていた。13日には「手術がんばってくる！」とつづり、17日には「集中治療室から戻ってきました 想像してた10倍くらい大変だ」とも明かしていた。

今後は「落ち着いたらこれまでのことも話したいし、みんなとお話しできる機会もつくりたいです！」と希望を明かし、「まずは日常生活から少しずつ、自分のペースで前を向いて過ごしていきたいと思います」と記した。