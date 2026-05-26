お笑いタレントのケンドーコバヤシが２６日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。昨年結婚した妻から言われた怖〜い言葉を明かす一幕があった。

今回は「住まいのトラブル１１０番」。

今年１月に第１子が誕生したケンコバは「結婚してかみさんと一緒に住んでるんですけど、元々、僕が持っていた物が消えていってるんですよ」とポツリ。

「そんなすごい物じゃないんですけど、石川県に行って、漆塗りの木のさじを黒と赤で作ってきたんですけど、夫婦用として。でも、いつの間にか、ハンギョドンと、ぐでたまに変わってるんですよ」と高級なさじが人気のキャラクター商品にいつの間にか変わっていたことを明かすと「いいんですけど、俺の石川県まで行って作った、あれはどこに行ったのか分からないっていう…」と、こぼした。

ここでＭＣの明石家さんまが「こっちの大事な物と奥さんの大事な物は違うからなあ」と言うと、ケンコバは「ちょっと気が強いかみさんなんで、僕、コレクションを結構、しちゃうタイプで。昔から革ジャンとブーツとバイクが好きなんで買っちゃうんですよ。そしたら、『これ以上増えたら、私はこの部屋に火を放ちます』って（言われた）」と妻に言われた恐怖の一言を明かしていた。

ケンコバは昨年８月に２０歳年下の一般女性と結婚。今年１月下旬に第１子となる男児が誕生していたことを公表している。