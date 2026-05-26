◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日１―０楽天（２６日・バンテリンドーム）

楽天は中日に完封負けを喫し、交流戦の初戦を落とした。

先発した荘司は２回先頭で細川に左翼へソロを浴びて、先制点を献上。それでもその後は走者を出しながら粘った。３回は２死一、二塁のピンチを切り抜け、４回も２死一、三塁を無失点に抑え込んだ。尻上がりに状態を上げ、７回６安打１失点で降板。先発の役割を果たした。荘司について三木肇監督は「細川くんにホームランを打たれましたけど、ピンチをつくっても、しっかり次の点をやらなかった。いいピッチングだったと思います」とうなずいた。

打線は中日先発のマラーの前に沈黙。６回までは２安打無得点に封じられた。７回は１死一、二塁、８回は１死二塁の好機をつくったがいずれも無得点。マラーに苦しめられた。指揮官は「結果がこう（無得点）なんで。対策の仕方も含めて、振り返りと、どうしていくのかは必要だと思います」と語った。

この日はバントミスなどもあった。僅差の終盤は小技を駆使しながら打開を図ったが、実らずに敗戦。「攻撃の仕方はたくさんあると思うんですけど、結果論というか、結果の話をしたらそうですね。こっちはバント（ミス）、エラーがあって、最後に佐藤がいいプレーありましたけど、中日はバントを決めて、石川くんがいいプレーをして、結果もですけど、そういう部分の精度や詰めは必要かなと思います」と見据えた。