ボブに飽きたらコレ♡【40・50代】さりげなく印象チェンジできる「プチウルフ」

定番のボブスタイルに少し変化をつけたい大人世代には、レイヤーを加えた「プチウルフ」がオススメ。ウルフ特有のエッジを控えめにして、やりすぎた雰囲気にならない自然な仕上がりが楽しめるようです。今回は「TIECHEL 表参道」のスタイリスト@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、大人の日常にすっとなじみそうな、プチウルフをご紹介します。

メリハリが際立つ王道のプチウルフボブ

プチウルフとは、ふんわりと内に入れたトップの丸みと、タイトにくびれさせて外ハネにしたベースを組み合わせたスタイルです。このシルエットの段差が絶妙なメリハリを生み、日常の装いにほどよい抜け感を添えてくれます。ボブの安心感はそのままに、旬のトレンドをさりげなく取り入れたい人にぴったりです。

動きを活かした、大人可愛いミニウルフ

ミニボブの長さをベースとして、トップにクセを活かしたような動きをプラスしたカジュアルなデザイン。襟足にはプツッとしたライン感を残して控えめに外ハネさせることで、オシャレな雰囲気を引き出しています。全体のシルエットをコンパクトに整えているため、アクティブながらも大人らしい可愛らしさが漂います。

肩でハネる上品なプチウルフ

トップの毛束を内側へまとめつつ、ベースを少し長めに残して肩先で外へ逃がしたスタイルです。襟足にゆとりを持たせた長さが、大人世代にふさわしい落ち着きと品の良さを引き寄せます。柔らかなブラウンカラーを合わせることで、優しく親しみやすい表情に仕上がりました。

清潔感あふれる艶やかプチウルフ

表面をなめらかに整え、つるんとした質感で清潔感を高めた、まとまりの良いスタイルです。トップの表面を整えることで艶による光が際立ち、立体的な印象に仕上がっています。ベースのプツッとしたラインと、ほんのりとした外ハネが、すっきりと洗練された雰囲気を引き寄せてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。