◆プロバスケットボール男子 りそなＢリーグ チャンピオンシップ決勝 長崎７２―６４琉球（２６日、神奈川・横浜アリーナ）

２勝先勝方式のＣＳ決勝第３戦が行われ、西地区優勝の長崎がワイルドカードの琉球に７２―６４で勝利し、リーグ参戦５季目、Ｂ１昇格３季目の異例のスピードで初の日本一に輝いた。

第１戦（２３日）を２点差の接戦で落とし、崖っぷちに立たされたものの、２４日の第２戦を勝利。逆王手をかけ、迎えた運命の最終戦。

第１クオーター（Ｑ）から長崎がディフェンスで圧力をかけると、レギュラーシーズンの１試合平均９１・２得点のＢ１歴代最高記録の攻撃力を爆発させる。終始、リードを保ちながら第３、４Ｑでは琉球に迫られたものの、最後までしのぎきって頂点に立った。チームの柱の馬場はこの日、４ファウルを取られたが、最後までチームを鼓舞し、けん引し続けた。「狩俣（昌也）さんが引退を発表してから毎日、彼のためにやってきて、ここで優勝を分かち合えて感無量。もうねえ、ファウルがねえ、チームに迷惑をかけたけど、山口選手の活躍があったり、星川選手の活躍だったり、若い選手が活躍してくれて頼もしくなったなと思う。（Ｂ１昇格して）３シーズンの間、苦しい時もあったけど、長崎のためにやってきて、これで少し恩返しできたかな」と話した。最後に「勝ったばーい」と会場のファンに向けて絶叫した。