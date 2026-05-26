グラビアアイドル・溝端葵が25日、自身のインスタグラムで1st写真集のタイトルが解禁になったことを報告した。



【写真】キャミドレスからこぼれ落ちる妖艶 あふれるものを隠しきれない

溝端は「#溝端葵1st写真集 タイトル解禁」と題し、タイトルが「『あおいままで。』に決定いたしました！」と報告。合わせて「タイトルは私自身が考え、いろんな想いを込めてつけました」とアピールした。光を浴びて浮かび上がるボリューム感のある膨らみとキュートな表情が印象的なショットを添えた。



発売決定を知らせた4月24日には撮影地がスリランカであることを明かし、「ずっと出したかった念願の写真集。 こうして皆さんにお知らせできて本当に嬉しいです！」と喜びを記し、「初めてのことにもたくさん挑戦してきました。 今の私をぎゅっと詰め込んだ一冊です。」と期待させるコメントで結んでいる。



「この一冊には、今だからこその表情や空気感、たくさんの“私”が詰まっています。 タイトルの意味も含めて、皆さんそれぞれに感じてもらえたら嬉しいです」と思いをつづる。最後に「『あおいままで。』 7月17日発売です！ それまで楽しみに待っていてください」と呼びかけた。



ファンからは「タイトルめちゃ良きですね」「全力で携わってるのが分かる」「写真も綺麗！」「まだまだ熟さず、あおいままで。」「いつまでも可愛い〝葵のまま〟でいてください」など、発売を待ちきれないといったコメントが届いていた。



（よろず～ニュース編集部）