溝端葵インスタグラム＠aoi_mizobataより

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　グラビアアイドル・溝端葵が25日、自身のインスタグラムで1st写真集のタイトルが解禁になったことを報告した。

【写真】キャミドレスからこぼれ落ちる妖艶　あふれるものを隠しきれない　

　溝端は「#溝端葵1st写真集 タイトル解禁」と題し、タイトルが「『あおいままで。』に決定いたしました！」と報告。合わせて「タイトルは私自身が考え、いろんな想いを込めてつけました」とアピールした。光を浴びて浮かび上がるボリューム感のある膨らみとキュートな表情が印象的なショットを添えた。

　発売決定を知らせた4月24日には撮影地がスリランカであることを明かし、「ずっと出したかった念願の写真集。　こうして皆さんにお知らせできて本当に嬉しいです！」と喜びを記し、「初めてのことにもたくさん挑戦してきました。　今の私をぎゅっと詰め込んだ一冊です。」と期待させるコメントで結んでいる。

　「この一冊には、今だからこその表情や空気感、たくさんの“私”が詰まっています。　タイトルの意味も含めて、皆さんそれぞれに感じてもらえたら嬉しいです」と思いをつづる。最後に「『あおいままで。』 7月17日発売です！　それまで楽しみに待っていてください」と呼びかけた。

　ファンからは「タイトルめちゃ良きですね」「全力で携わってるのが分かる」「写真も綺麗！」「まだまだ熟さず、あおいままで。」「いつまでも可愛い〝葵のまま〟でいてください」など、発売を待ちきれないといったコメントが届いていた。

（よろず～ニュース編集部）