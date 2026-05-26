「綺麗すぎるぅぅ！」本田紗来、色っぽモデルショットに反響！ 「エモすぎ！」「マジかわいい」
フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは5月25日、自身のInstagramを更新。魅力的なモデルショットを公開しました。
【写真】本田紗来のモデルショット
コメントでは「さらちゃん素敵 2枚目のピンクコーデと4枚目の糸電話してる写真好き」「さーちゃん今日もめっちゃかわい〜 3枚目エモすぎ！大好き！！！」「糸電話の先にいる運命の赤い糸が繋がっている人に立候補します」「紗来さんが本当に美しい。素敵です。もうカッコイイです」「めっちゃ可愛い！」「美人」「マジかわいい」「綺麗すぎるぅぅ！」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】本田紗来のモデルショット
「今日もめっちゃかわい〜」本田さんは「Ray7月号よろしくですっ ナナさんと紅葉さんとの恋愛トークも！連載『まっさら』も是非ご覧くださいなっ」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目は、黒いフリルトップスにデニムスカートを合わせた、スタイリッシュな姿です。2枚目ではノースリーブのトップスを着用し、色っぽい表情を見せています。また4枚目は、部屋の中で糸電話をしている姿。糸を指に巻き付け、うつむいている様子がかわいらしいです。
美しいモデルショットはほかにも！20日にも「Ray6月号『自己肯定感アップな似合わせコーデのススメ』やんちゃんとりなちゃんとの撮影幸せでした ぜひチェックしてみてください」と、モデルショットを披露していた本田さん。こちらもかわいらしく、美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)