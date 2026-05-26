◇Bリーグ・チャンピオンシップ（CS）ファイナル最終戦 長崎72―64琉球（2026年5月26日 横浜アリーナ）

2戦先勝方式の最終戦で、CS初挑戦の長崎（西地区1位）が琉球（ワイルドカード）を72―64で破り、参入5季目で初の頂点に輝いた。琉球は3季ぶり2度目の頂点を逃した。

長崎は開始直後、2―2の場面で馬場が積極的にドライブを仕掛け、そのままダンクシュートを叩き込んだ。第2Q以降はリーグ3点シュート成功率No・1のイ・ヒョンジュンや元NBA選手のスタンリー・ジョンソンが躍動。琉球に詰められる場面もあったが、終盤には馬場が3点シュートやフリースローを沈めるなど活躍した。

第1戦で琉球に先勝を許し、馬場は「こうなったら火曜日まで戦う」と逆転を誓った。第2戦で五分に戻したが、馬場が「僕たちの戦いは終わってない。泣いても笑っても最後。勝って終わりたい」と決意を込めて挑んだ最終戦だった。

長崎は通信販売大手のジャパネットホールディングス（HD）が創設した新進気鋭のクラブ。24年には約6000人収容の新アリーナも完成し、短期間でのチーム強化も実った。21―22年シーズンのB3参戦からわずか5季で頂点まで上り詰めた。