女優・小池栄子が主演するＮＨＫのドラマ「ムショラン三ツ星」（土曜、後１０・００）第１話が２３日、放送された。現役で刑務所に勤務する管理栄養士・黒胗桂子氏のノンフィクション作品が原作。一流イタリア料理店の腕利きシェフ・銀林葉子（小池）が、ひょんなことから男子刑務所の管理栄養士に転職し、刑務官や受刑者たちとのトラブルや騒動を乗り越える姿が描かれる。

葉子は、イタリアで名シェフ・ロレンツォの元で修業。第１話では、なぜか関西弁の日本語をしゃべるロレンツォが回想で現れ、料理の楽しさと奥深さを葉子に教えた場面もあった。このロレンツォを演じているのが、約２０年前に「ちょいワル」オヤジとしてファッション界からテレビ界まで芸能界を席巻したイタリア・ナポリ出身のパンツェッタ・ジローラモ（６３）。

久々にＴＶで見た人も多かったようで、ＳＮＳ上には「ジローラモ久々にみた」「まさかのジローラモさんｗｗ」「いや ジローラモさんじゃんｗ」「ジローラモの関西弁ｗｗｗ」「なんで関西弁ｗ」「ジローラモのカタコトしゃべりツボった」「ジローラモやｗｗｗ」「ジローラモかと思ったら違った と思ったらジローラモ」「ジローラモ？！」「これジローラモだったのかよｗ」「ジローラモ（笑）」と「ジローラモ」というワードと、「（笑）」「ｗｗ」がセットで多数書き込まれる反響となっていた。