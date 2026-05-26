◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）＝５月２６日、美浦トレセン

カンナＳ快勝後に右膝の骨折が判明して休養していたウチュウノセカイ（牡３歳、美浦・青木孝文厩舎、父タワーオブロンドン）が、復帰戦を迎える。追い切り前日は坂路を６４秒７―１６秒４で駆け上がった。

入厩からの約１か月半、入念に調整が進められ、２０日のＷコースでは、原優介騎手が２週連続で騎乗。大きく先行したミスターマーボー（現３歳１勝クラス）を相手に５ハロン６６秒６―１１秒３。わずかに遅れる形になったが、追走していたことを考えれば気にする必要はなく、仕上がりは良く見える。青木調教師は「順調に乗り込んで、うまく作れていると思う。懸念点としては休み明けということだけ」とここまでの調整に手応えをつかんでいるが、実戦勘をポイントに挙げる。

すずらん賞７着から挑んだ前走は１３頭立ての９番人気。抜群のスタートを決めると２番手から危なげない走りで快勝し、青木調教師のＪＲＡ通算１００勝に華を添えた。「王道の競馬で勝った前走の勝ちっぷりは時計、内容ともに良かった。力はある」と指揮官。馬名からも常識にとらわれないスケールの大きさを感じさせるだけに、休み明けを克服して再度の激走を狙う。