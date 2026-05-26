「30MS」に布服登場。オプションパーツ「スケールアトリエウエア（浴衣01）」【#生配信30ML】
【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】 5月26日19時より配信
BANDAI SPIRITSは、配信番組「第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて「30MS オプションボディパーツ タイプ MG02[カラーA]」など新商品を発表した。
30MS オプションボディパーツ タイプ MG02[カラーA]
魔法少女を思わせるパーツセット。手足のパーツに加えてスカート、腰と頭のリボン、ステッキ、ハンドパーツが付属する。ステッキ先端はクリアグリーン成形となっている。
30MS オプションボディパーツ アームパーツ＆レッグパーツS[カラーA]
シンプルな素足とシューズパーツ2種のセット。ハンドパーツも複数付属する。シューズはすっきりとしたデザインと重厚感のあるものの2つが付属する。
30MS オプションボディパーツ アトリエベースボディ01[カラーA]
素足、アンダーウェア風のボディ、2種のシューズパーツが付属するセット。股関節パーツに改良を加えたとしており、広い可動域を確認できる。
腹部パーツは選択式で、無塗装のフェイスパーツが付属する。
30MS スケールアトリエウエア（浴衣01）
布製の帯と浴衣のセット。プラスチックで表現しにくいリアルさを表現するという。帯はテープで留める仕様としている。【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】
(C)BANDAI SPIRITS 2021