◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ソフトバンク８―３巨人（２６日・東京ドーム）

ソフトバンクが交流戦の初戦に圧勝して、２年連続１０度目の交流戦Ｖへ好スタートを切った。

３回１死から正木の２号ソロで先制すると、連続四球の後、４番・栗原が１３号３ラン。続く山本恵も１号ソロを右翼ポール際に運び、１９年７月２３日のロッテ戦（ヤフオクドーム）以来の１イニング３発で一挙５得点。４回にも２点を奪い、巨人を突き放した。

投げては先発の大津亮介が７回１失点でチームトップの５勝目。チームは開幕５連勝以来の４連勝を飾った。

―ソフトバンク・正木智也外野手のヒーローインタビューー

―試合を振り返って

「交流戦最初大事な試合ってみんなわかってたので、最初打ててよかったです」

―本塁打の手ごたえ

「飛距離はいったかなと思ったんですけど、切れるか心配で見てたんですけど、切れないで入ってくれてよかったです」

―３回は３発で５点

「その回の最初に出て勢いつけられたので、自分としてはもう１本打ちたかったですけど、まあよかったかなと思います」

―９戦連続安打

「必死で毎打席立っているので、それがこのいい結果につながっているのかなと思います」

―兄が観戦

「兄が今日誕生日で、今日見に来てたので絶対打ってやるという気持ちで。兄の誕生日にホームラン打ててよかったです。誕生日おめでとう！」

―明日へ

「まだまだ大事な試合続くので、今日のようにいっぱい打ってチームの勝利に導けるように頑張ります」