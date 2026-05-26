◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人３―８ソフトバンク（２６日・東京ドーム）

巨人がソフトバンクに敗れ今季ワーストの５連敗。交流戦は黒星スタートとなった。先発の則本昂大投手が１イニング３被弾するなど４回７失点の大乱調。５四死球を与えるなど制球に苦しみ、試合を作れなかった。泉口友汰内野手を今季初めて１番に据えた打線も、初対戦となった大津投手のチェンジアップをとらえられず、７点を追う８回に２得点と反撃するも遅かった。チームは新体制で再出発となったが、橋上秀樹監督代行の初陣を勝利で飾れなかった。

気合が空回りした。則本は初回から２四球を与え、無失点には抑えたが最初の３個のアウトを奪うのに３２球を要した。ここまでの５試合で合計わずか３四球と、本来はストライクで勝負する攻めの投球スタイルが持ち味。勝ち星には恵まれなかったが防御率２・７０と安定した投球を続けてきた。だが、この日は立ち上がりから制球が定まらず、何とか変化球でかわそうという配球が目立った。

それでも我慢の投球で２回も得点を許さなかったが、３回に暗転した。１死後、高めに浮いた直球を正木にとらえられ、左越え先制ソロを被弾。そこからさらに、２者連続で四球を与えた。ここで栗原に対し甘く入ったスライダーをバックスクリーンまで運ばれた。続く山本恵の右翼ポール際への大飛球は、最初ファウルと判定されたが、小久保監督のリクエストで判定が覆り２者連続ホームランに。楽天時代の２１年の５月２６日の巨人戦（東京ドーム）以来、自身２度目の１イニング３被弾で一気に５点を失った。

４回にも２死一、三塁から近藤に右翼線へ２点二塁打を浴びた。初球、チェンジアップが真ん中に甘く入った失投だった。結局、移籍後最短の４回で同ワーストとなる７失点ＫＯ。５四死球も今季最多だった。「ボールをしっかりコントロールすることができませんでした」と反省を口にした。今季３敗目を喫し、またも巨人初勝利はならなかった。

今季４７試合目で４５通りとなる打線も、なかなか機能しなかった。０−０の２回に先頭の大城が二塁打を放つと、キャベッジの二ゴロで１死三塁に。絶好の先制チャンスだったが、ここで７番・浅野が痛恨の空振り三振。後続も倒れて無得点に終わり、先に試合の流れをつかめなかった。８回までに６度、イニングの先頭打者が出塁したが、なかなかあと１本が出ず。８回の反撃も及ばず、３得点に終わった。

阿部慎之助・前監督の辞任で、橋上オフェンスチーフコーチが監督代行となり、新体制で臨んだ交流戦の開幕ゲーム。過去の交流戦通算で３０勝４３敗１分けと最も負け越していたソフトバンクに４４敗目を喫した。昨年６月以来となるチーム５連敗。貯金は１となった。