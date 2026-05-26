【ちいかわ】リポビタンとコラボでオリジナルグッズをゲット！
人気キャラクター『ちいかわ』とリポビタンのコラボ企画「いっしょにがんばろう！ファイトイッパーツ！キャンペーン」が6月1日（月）より開催される。
＞＞＞オリジナルグッズをチェック！（写真5点）
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
そんな『ちいかわ』とのコラボ企画「いっしょにがんばろう！ファイトイッパーツ！キャンペーン」では、対象商品の購入を通じて参加できる2つのコラボ施策が展開される。
「店頭でもらえるキャンペーン」では、対象商品のリポビタンを購入すると、オリジナルグッズがその場でプレゼントされる。
期間や条件に応じて「オリジナルクリアファイル」「オリジナルメモ帳」「オリジナトートバッグ」の3種類のグッズが用意されている。なお、グッズはなくなり次第終了となるので、対象店舗の店頭にて確認を。
「レシート応募で当たるキャンペーン」では、対象商品のリポビタンを購入したレシートで応募すると、抽選で合計182名に「ファイトイッパーツ！オリジナルフィギュアセット」や「オリジナルQUOカード500円分」などのオリジナルグッズが当たる。応募にはレシートまたは注文明細が必要となるので、お買い上げの際はかならず受け取るのをお忘れなく。
ここでしか手に入らないグッズ、チェックお忘れなく。
（C）nagano / chiikawa committee
＞＞＞オリジナルグッズをチェック！（写真5点）
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
「店頭でもらえるキャンペーン」では、対象商品のリポビタンを購入すると、オリジナルグッズがその場でプレゼントされる。
期間や条件に応じて「オリジナルクリアファイル」「オリジナルメモ帳」「オリジナトートバッグ」の3種類のグッズが用意されている。なお、グッズはなくなり次第終了となるので、対象店舗の店頭にて確認を。
「レシート応募で当たるキャンペーン」では、対象商品のリポビタンを購入したレシートで応募すると、抽選で合計182名に「ファイトイッパーツ！オリジナルフィギュアセット」や「オリジナルQUOカード500円分」などのオリジナルグッズが当たる。応募にはレシートまたは注文明細が必要となるので、お買い上げの際はかならず受け取るのをお忘れなく。
ここでしか手に入らないグッズ、チェックお忘れなく。
（C）nagano / chiikawa committee
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