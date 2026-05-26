◇パ・リーグ 日本ハム4―0阪神（2026年5月26日 甲子園）

セ・パ交流戦が開幕し、ナイターで6試合が行われた。パ・リーグ4位で交流戦に突入した日本ハムはセ・リーグ1位の阪神と甲子園で対戦。先発の伊藤大海投手（28）が9回、130球を投げ7安打の今季初完封で6勝目を挙げた。新庄剛志監督（54）に監督通算300勝の節目の勝利をプレゼントした。

エースが快投を演じた。4回に安打と味方の失策で1死一、二塁のピンチを背負ったが、大山を外角低めのスライダーで空振り三振、木浪を低めの150キロ直球で一ゴロに仕留めて切り抜けた。3回、4回に安打を許したが、6回まで毎回の9奪三振を奪うなど阪神打線につけ入る隙を与えなかった。9回は3連打で無死満塁のピンチを招いたが、後続を打ち取った。

打線も0―0の6回にレイエスのバックスクリーンへの中越え9号ソロで先制。7回には1死満塁から代打・カストロ左前2点打など3点を追加して引き離した。新庄監督の代打策もはまった。

新庄監督がプロ生活をスタートさせた阪神を相手に、思い出の甲子園球場で完勝。チームの連敗も3でストップした。